Ягідні вареники на вишневому тісті – це те, що точно мусить спробувати кожна українська господиня. Це виконання улюбленої страви подарує незабутні емоції, і ви захочете його відтворювати якомога частіше, поки є така можливість. 24 Канал радить скористатися рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
Цікаво Дешевше за лимонад і краще освіжає: рецепт квасу з цикорію
Як приготувати ягідні вареники на вишневому тісті?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 170 мілілітрів натурального вишневого соку;
– 30 мілілітрів води;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– пів чайної ложки солі;
начинка:
– 300 – 400 грамів ягід;
– 30 грамів цукру;
соус-глазур:
– 250 мілілітрів вишневого або ягідного соку;
– 2 – 3 столові ложки цукру.
Приготування:
Вишневий сік процідіть через кілька шарів марлі, додайте воду і поставте на плиту. Нагрійте до гарячого стану, але не доводьте до інтенсивного кипіння — важливо зберегти насичений колір.
В гарячий сік всипте сіль, влийте олію й ретельно перемішайте.
У велику миску просійте борошно, вливайте рідину невеликими порціями, постійно перемішуючи ложкою або лопаткою. Коли маса трохи охолоне, вимісіть руками м’яке, гладке тісто.
За потреби долийте ще ложку-дві соку або води. Тісто має вийти податливим, еластичним і не рватися під час розкачування.
Загорніть готове тісто у харчову плівку та залиште відпочити на 30 – 60 хвилин при кімнатній температурі.
Розкачайте тісто товщиною приблизно 0,5 сантиметра, виріжте круги за допомогою склянки. У центр кожного викладіть вишню без кісточок, сформуйте вареники.
Киньте вареники в киплячу підсолену воду, варіть після спливання 1,5 – 2 хвилини до напівготовності.
У великій сковороді або сотейнику доведіть до кипіння сік. Перекладіть вареники й тушкуйте 2 – 3 хвилини, щоб вони набрали смаку та кольору.
Обережно витягніть вареники шумівкою. Сік, що залишився в пательні, уваріть до густого стану – повинен вийти блискучий сироп.
Полийте ним вареники зверху або знову обкачайте в цій глазурі для глянцевого ефекту.
Смачного!
Дивовижна закуска: як приготувати рулет з кабачків та сиру.