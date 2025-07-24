Ягідні вареники на вишневому тісті – це те, що точно мусить спробувати кожна українська господиня. Це виконання улюбленої страви подарує незабутні емоції, і ви захочете його відтворювати якомога частіше, поки є така можливість. 24 Канал радить скористатися рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Інгредієнти:

тісто:

– 400 грамів пшеничного борошна;

– 170 мілілітрів натурального вишневого соку;

– 30 мілілітрів води;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– пів чайної ложки солі;

начинка:

– 300 – 400 грамів ягід;

– 30 грамів цукру;

соус-глазур:

– 250 мілілітрів вишневого або ягідного соку;

– 2 – 3 столові ложки цукру.

Приготування:

Вишневий сік процідіть через кілька шарів марлі, додайте воду і поставте на плиту. Нагрійте до гарячого стану, але не доводьте до інтенсивного кипіння — важливо зберегти насичений колір.

В гарячий сік всипте сіль, влийте олію й ретельно перемішайте.

У велику миску просійте борошно, вливайте рідину невеликими порціями, постійно перемішуючи ложкою або лопаткою. Коли маса трохи охолоне, вимісіть руками м’яке, гладке тісто.

За потреби долийте ще ложку-дві соку або води. Тісто має вийти податливим, еластичним і не рватися під час розкачування.

Загорніть готове тісто у харчову плівку та залиште відпочити на 30 – 60 хвилин при кімнатній температурі.

Розкачайте тісто товщиною приблизно 0,5 сантиметра, виріжте круги за допомогою склянки. У центр кожного викладіть вишню без кісточок, сформуйте вареники.

Киньте вареники в киплячу підсолену воду, варіть після спливання 1,5 – 2 хвилини до напівготовності.

У великій сковороді або сотейнику доведіть до кипіння сік. Перекладіть вареники й тушкуйте 2 – 3 хвилини, щоб вони набрали смаку та кольору.

Обережно витягніть вареники шумівкою. Сік, що залишився в пательні, уваріть до густого стану – повинен вийти блискучий сироп.