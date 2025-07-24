Ягодные вареники на вишневом тесте – это то, что точно должна попробовать каждая украинская хозяйка. Это исполнение любимого блюда подарит незабываемые эмоции, и вы захотите его воспроизводить как можно чаще, пока есть такая возможность. 24 Канал советует воспользоваться рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Ингредиенты:

тесто:

– 400 граммов пшеничной муки;

– 170 миллилитров натурального вишневого сока;

– 30 миллилитров воды;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– пол чайной ложки соли;

начинка:

– 300 – 400 граммов ягод;

– 30 граммов сахара;

соус-глазурь:

– 250 миллилитров вишневого или ягодного сока;

– 2 – 3 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Вишневый сок процедите через несколько слоев марли, добавьте воду и поставьте на плиту. Нагрейте до горячего состояния, но не доводите до интенсивного кипения - важно сохранить насыщенный цвет.

В горячий сок всыпьте соль, влейте масло и тщательно перемешайте.

В большую миску просейте муку, вливайте жидкость небольшими порциями, постоянно перемешивая ложкой или лопаткой. Когда масса немного остынет, вымесите руками мягкое, гладкое тесто.

При необходимости долейте еще ложку-две сока или воды. Тесто должно получиться податливым, эластичным и не рваться во время раскатывания.

Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте отдохнуть на 30 – 60 минут при комнатной температуре.

Раскатайте тесто толщиной примерно 0,5 сантиметра, вырежьте круги с помощью стакана. В центр каждого выложите вишню без косточек, сформируйте вареники.

Бросьте вареники в кипящую подсоленную воду, варите после всплытия 1,5 – 2 минуты до полуготовности.

В большой сковороде или сотейнике доведите до кипения сок. Переложите вареники и тушите 2 – 3 минуты, чтобы они набрали вкус и цвет.

Осторожно вытащите вареники шумовкой. Сок, оставшийся в сковороде, уварите до густого состояния – должен получиться блестящий сироп.