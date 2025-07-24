Ягодные вареники на вишневом тесте – это то, что точно должна попробовать каждая украинская хозяйка. Это исполнение любимого блюда подарит незабываемые эмоции, и вы захотите его воспроизводить как можно чаще, пока есть такая возможность. 24 Канал советует воспользоваться рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Как приготовить ягодные вареники на вишневом тесте?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 400 граммов пшеничной муки;
– 170 миллилитров натурального вишневого сока;
– 30 миллилитров воды;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пол чайной ложки соли;
начинка:
– 300 – 400 граммов ягод;
– 30 граммов сахара;
соус-глазурь:
– 250 миллилитров вишневого или ягодного сока;
– 2 – 3 столовые ложки сахара.
Приготовление:
Вишневый сок процедите через несколько слоев марли, добавьте воду и поставьте на плиту. Нагрейте до горячего состояния, но не доводите до интенсивного кипения - важно сохранить насыщенный цвет.
В горячий сок всыпьте соль, влейте масло и тщательно перемешайте.
В большую миску просейте муку, вливайте жидкость небольшими порциями, постоянно перемешивая ложкой или лопаткой. Когда масса немного остынет, вымесите руками мягкое, гладкое тесто.
При необходимости долейте еще ложку-две сока или воды. Тесто должно получиться податливым, эластичным и не рваться во время раскатывания.
Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте отдохнуть на 30 – 60 минут при комнатной температуре.
Раскатайте тесто толщиной примерно 0,5 сантиметра, вырежьте круги с помощью стакана. В центр каждого выложите вишню без косточек, сформируйте вареники.
Бросьте вареники в кипящую подсоленную воду, варите после всплытия 1,5 – 2 минуты до полуготовности.
В большой сковороде или сотейнике доведите до кипения сок. Переложите вареники и тушите 2 – 3 минуты, чтобы они набрали вкус и цвет.
Осторожно вытащите вареники шумовкой. Сок, оставшийся в сковороде, уварите до густого состояния – должен получиться блестящий сироп.
Полейте им вареники сверху или снова обкачайте в этой глазури для глянцевого эффекта.
Приятного аппетита!
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