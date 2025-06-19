Будете вдячні собі, що його заготували: рецепт смачнющого варення з черешні
- Варення з черешні – чудовий спосіб зберегти смак літа на цілий рік.
- Цей десерт рекомендується мати на полиці в кожному домі.
Зазвичай з черешні варять компот, але буде не зайвим заготувати і смачне варення. Повірте – воно подарує вам просто незабутні враження.
Літо – це не лише час улюблених смаколиків, а й можливість заготувати їх запаси на цілий рік. Варення з черешні – це та консервація, яка повинна бути на полиці в кожному домі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Флоріум".
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Рецепт варення з черешні
- Час: 24 години
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм черешні;
– 1 кілограм цукру;
– 200 мілілітрів води.
Приготування:
Перш за все підготуйте чисту та суху каструлю для приготування консервації. У неї насипте цукор і залийте водою.
Черешню ретельно промийте, видаліть кісточки за допомогою палички або спеціального інструмента.
Поставте каструлю на вогонь і зваріть сироп, довівши воду з цукром до кипіння, поки цукор повністю не розчиниться.
Після цього обережно всипте в сироп підготовлену черешню.
Коли варення закипить, одразу зніміть його з плити та залиште настоюватися при кімнатній температурі на 12 годин.
Після настоювання повторно доведіть варення до кипіння і знову остудіть.
Повторіть цей процес 3 – 5 разів, поки не досягнете бажаної густоти.
Готове варення розлийте по стерилізованих банках, щільно закрутіть кришками.
Поставте банки догори дном, укрийте рушником і дайте повністю охолонути.
Зберігайте варення в темному прохолодному місці.
Смачного!
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