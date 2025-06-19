Будете вдячні собі, що його заготували: рецепт смачнющого варення з черешні

Зазвичай з черешні варять компот, але буде не зайвим заготувати і смачне варення. Повірте – воно подарує вам просто незабутні враження.

Літо – це не лише час улюблених смаколиків, а й можливість заготувати їх запаси на цілий рік. Варення з черешні – це та консервація, яка повинна бути на полиці в кожному домі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Флоріум". Цікаво Не все те коньяк, що так називається: як відрізнити оригінал від підробки Рецепт варення з черешні Час : 24 години

: 24 години Порцій: 2 Інгредієнти:

– 1 кілограм черешні;

– 1 кілограм цукру;

– 200 мілілітрів води. Приготування: Перш за все підготуйте чисту та суху каструлю для приготування консервації. У неї насипте цукор і залийте водою. Черешню ретельно промийте, видаліть кісточки за допомогою палички або спеціального інструмента. Поставте каструлю на вогонь і зваріть сироп, довівши воду з цукром до кипіння, поки цукор повністю не розчиниться. Після цього обережно всипте в сироп підготовлену черешню. Коли варення закипить, одразу зніміть його з плити та залиште настоюватися при кімнатній температурі на 12 годин. Після настоювання повторно доведіть варення до кипіння і знову остудіть. Повторіть цей процес 3 – 5 разів, поки не досягнете бажаної густоти. Готове варення розлийте по стерилізованих банках, щільно закрутіть кришками. Поставте банки догори дном, укрийте рушником і дайте повністю охолонути. Зберігайте варення в темному прохолодному місці. Смачного! Особливий делікатес: як зробити смачний шашлик з печінки.