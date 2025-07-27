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28 липня, 08:04
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"Чорне золото": варення зі смородини "як в селі" – ідеальна структура та насичений смак

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Смородинове варення повинно бути у кожній коморі, адже відкриває перед господинями багато можливостей. 
  • Завдяки консистенції воно чудово підійде навіть для випічки. 

Смородинове варення – це смаколик, який повинен бути у кожній коморі. Цей смаколик відкриє безліч можливостей, коли на вулиці стане прохолодно.

Це варення радше нагадує густе желе, тож стане чудовим вибором навіть для ароматної випічки. Лише кілька інгредієнтів – це диво вже у вашій коморі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Як зробити смородинове желе на зиму? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2 баночки 

Інгредієнти
– 1 кілограм чорної смородини;
– 200 мілілітрів води;
– 1 кілограм цукру. 

Приготування

  1. Ягоди добре промиваємо та перебираємо. 
  2. Кладемо смородину у каструлю та додаємо воду. Ставимо на середній вогонь та варимо 5 хвилин після закипання. 
  3. Перебиваємо смородину блендером. Повертаємо у каструлю, після закипання додаємо цукор та варимо 15 хвилин, не забуваємо помішувати. 
  4. Розливаємо у стерилізовані банки, ставимо догори дном та закутуємо до вистигання. 
  5. На ніч поставте у холодильник, щоб варення гарно застигло. 

Смачного!

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