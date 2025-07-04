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4 липня, 22:35
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Ідеальні пропорції і казковий результат: варення зі смородини – смак, який межує з вишуканістю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Варення зі смородини є ідеальним доповненням до випічки і має вишуканий смак та аромат.
  • Краще приготувати його із запасом, у будь-якому разі до наступного сезону не залишиться і баночки. 

Варення зі смородини просто мусить бути у плані заготівлі на зиму. І не бійтеся зробити великі запаси – до наступного сезону вони не стоятимуть.

Варення зі смородини стане ідеальним доповненням до булочок, налисників та інших смаколиків. Воно вражає не лише довершеним смаком, а й ароматом, який негайно збере за столом всіх рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ania gotuje. 

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Рецепт варення зі смородини

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм смородини;
– 1 кілограм цукру;
– пів склянки води.

Приготування

  1. Смородину переберіть, приберіть зайве сміття та обірвіть плодоніжки. Потім добре промийте ягоди під струменем холодної води.

  2. Перекладіть чисту смородину в каструлю з товстим дном. Додайте до неї цукор і налийте воду.

  3. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.

  4. Зменшіть вогонь до мінімуму й варіть приблизно 30 хвилин, час від часу помішуйте

  5. Гаряче варення розлийте у попередньо стерилізовані банки та герметично закрутіть кришками.

  6. Банки переверніть вверх дном і дайте їм повністю охолонути.

  7. Зберігайте смородинове варення в темному й прохолодному місці.

Смачного!

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