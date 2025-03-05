Ідеальна випічка для будь-якої події: вертута з сиром та шпинатом від Ектора

Ця вертута пропонує ніжну начинку зі шпинатом та сиром, яку гармонійно доповнює хрустке тісто філо. Щоб порадувати своїх рідних цією стравою не треба особливих навичок та зайвих зусиль.

Вертута зі шпинатом та сиром готується просто й трішки більше, ніж за пів години. Рецептом цієї смачної страви ділиться 24 Канал з посиланням на знаменитого шефа Ектора Хіменеса-Браво.

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Вертута з сиром та шпинатом від Ектора

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 пачка тіста філо;

– 250 грамів сиру кисломолочного;

– 100 грамів сиру твердого;

– 100 грамів шпинату;

– 1 яйце;

– вершкове масло та олія для змащування.



Для заливки:

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів сметани;

– 100 мілілітрів молока.

Як приготувати вертуту: дивіться відео

Приготування:

Змішайте сир кисломолочний, твердий та шпинат. Приправте спеціями до свого смаку. Додайте яйце та перемішайте.

Для заливки змішайте всі інгредієнти вінчиком.

Тісто філо розкладіть на 4 – 5 шарів. Кожен змастіть маслом.

Викладіть начинку і сформуйте бублик, як на відео.

Викладіть в форму, встелену пергаментом. Залийте заливкою та посипте кунжутом.

Випікайте вертуту при температурі 170 градусів протягом 15 – 20 хвилин.

Смачного!

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