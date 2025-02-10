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10 лютого, 09:51
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І зігріє, і потішить: рецепт знаменитої бессарабської вилківської юшки

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Вилківська юшка – це автентична страва, яка подарує незабутні враження у будь-якому виконанні. Якщо ви поціновувач рибних страв, то просто закохаєтеся у цю перлинку бессарабської кухні.

Вилкове відоме як "українська Венеція", тож не дивно, що й страва, яка походить звідти, вийде особливою. 24 Канал пропонує переконатися в цьому рецептом з TikTok kudriava.food.

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Рецепт вилківської юшки 

  • Час
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 1 кілограм коропа;
– 3 літри води;
– 1 солодкий перець;
– 4 картоплини;
– 2 зубчики часнику;
– 2 лаврових листки;
– 2 сушених корені петрушки;
– 3 томати;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– кріп, сіль та перець до смаку.
Для саламури: 
– 200 мілілітрів бульйону;
– 2 столові ложки оцту;
– 5 зубчиків часнику;
– кріп та сіль до смаку.

Приготування: 

  1. Почистіть і вимийте коропа, наріжте його великими шматками (голову за бажанням можна використати).
  2. Наріжте перець кубиками та почистіть картоплю.
  3. У каструлю налийте воду, викладіть коропа, нарізаний перець, лавровий лист, сушений корінь петрушки, додайте сіль, перець і варіть на середньому вогні 10 – 15 хвилин.
  4. В окрему посудину налийте одну склянку бульйону (для приготування саламуру), залиште охолонути.
  5. Додайте до бульйону картоплю і варіть до готовності картоплі.
  6. На великій тертці натріть томати так, щоб шкірка залишилась в руках, вона не знадобиться.
  7. Додайте до бульйону томатне пюре і томатну пасту, доведіть до кипіння і варіть ще 4 – 5 хвилин.
  8. Приготуйте саламур: наріжте кріп, натріть часник, додайте до охолодженого бульйону, додайте оцет, сіль і ретельно все перемішайте.
  9. Подавайте гарячу юшку з ложкою саламуру.

Смачного!

Годуємо всю сім'ю за лічені хвилини: апетитна запіканка як з картинки. 