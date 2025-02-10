Вилково известно как "украинская Венеция", поэтому неудивительно, что и блюдо, которое происходит оттуда, получится особенным. 24 Канал предлагает убедиться в этом рецептом из TikTok kudriava.food.
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Рецепт вилковской ухи
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм карпа;
– 3 литра воды;
– 1 сладкий перец;
– 4 картофелины;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 лавровых листа;
– 2 сушеных корня петрушки;
– 3 томата;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– укроп, соль и перец по вкусу.
Для саламуры:
– 200 миллилитров бульона;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 5 зубчиков чеснока;
– укроп и соль по вкусу.
Приготовление:
- Почистите и вымойте карпа, нарежьте его крупными кусками (голову по желанию можно использовать).
- Нарежьте перец кубиками и почистите картофель.
- В кастрюлю налейте воду, выложите карпа, нарезанный перец, лавровый лист, сушеный корень петрушки, добавьте соль, перец и варите на среднем огне 10 – 15 минут.
- В отдельную посудину налейте один стакан бульона (для приготовления саламура), оставьте остыть.
- Добавьте в бульон картофель и варите до готовности картофеля.
- На крупной терке натрите томаты так, чтобы кожура осталась в руках, она не понадобится.
- Добавьте к бульону томатное пюре и томатную пасту, доведите до кипения и варите еще 4 – 5 минут.
- Приготовьте саламур: нарежьте укроп, натрите чеснок, добавьте к охлажденному бульону, добавьте уксус, соль и тщательно все перемешайте.
- Подавайте горячую уху с ложкой саламура.
Приятного аппетита!
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