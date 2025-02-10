Вилкове відоме як "українська Венеція", тож не дивно, що й страва, яка походить звідти, вийде особливою. 24 Канал пропонує переконатися в цьому рецептом з TikTok kudriava.food.

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Рецепт вилківської юшки

Час :

: Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм коропа;

– 3 літри води;

– 1 солодкий перець;

– 4 картоплини;

– 2 зубчики часнику;

– 2 лаврових листки;

– 2 сушених корені петрушки;

– 3 томати;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– кріп, сіль та перець до смаку.

Для саламури:

– 200 мілілітрів бульйону;

– 2 столові ложки оцту;

– 5 зубчиків часнику;

– кріп та сіль до смаку.

Приготування:

Почистіть і вимийте коропа, наріжте його великими шматками (голову за бажанням можна використати). Наріжте перець кубиками та почистіть картоплю. У каструлю налийте воду, викладіть коропа, нарізаний перець, лавровий лист, сушений корінь петрушки, додайте сіль, перець і варіть на середньому вогні 10 – 15 хвилин. В окрему посудину налийте одну склянку бульйону (для приготування саламуру), залиште охолонути. Додайте до бульйону картоплю і варіть до готовності картоплі. На великій тертці натріть томати так, щоб шкірка залишилась в руках, вона не знадобиться. Додайте до бульйону томатне пюре і томатну пасту, доведіть до кипіння і варіть ще 4 – 5 хвилин. Приготуйте саламур: наріжте кріп, натріть часник, додайте до охолодженого бульйону, додайте оцет, сіль і ретельно все перемішайте. Подавайте гарячу юшку з ложкою саламуру.

Смачного!

Годуємо всю сім'ю за лічені хвилини: апетитна запіканка як з картинки.