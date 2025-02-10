Вилкове відоме як "українська Венеція", тож не дивно, що й страва, яка походить звідти, вийде особливою. 24 Канал пропонує переконатися в цьому рецептом з TikTok kudriava.food.
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Рецепт вилківської юшки
- Час:
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм коропа;
– 3 літри води;
– 1 солодкий перець;
– 4 картоплини;
– 2 зубчики часнику;
– 2 лаврових листки;
– 2 сушених корені петрушки;
– 3 томати;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– кріп, сіль та перець до смаку.
Для саламури:
– 200 мілілітрів бульйону;
– 2 столові ложки оцту;
– 5 зубчиків часнику;
– кріп та сіль до смаку.
Приготування:
- Почистіть і вимийте коропа, наріжте його великими шматками (голову за бажанням можна використати).
- Наріжте перець кубиками та почистіть картоплю.
- У каструлю налийте воду, викладіть коропа, нарізаний перець, лавровий лист, сушений корінь петрушки, додайте сіль, перець і варіть на середньому вогні 10 – 15 хвилин.
- В окрему посудину налийте одну склянку бульйону (для приготування саламуру), залиште охолонути.
- Додайте до бульйону картоплю і варіть до готовності картоплі.
- На великій тертці натріть томати так, щоб шкірка залишилась в руках, вона не знадобиться.
- Додайте до бульйону томатне пюре і томатну пасту, доведіть до кипіння і варіть ще 4 – 5 хвилин.
- Приготуйте саламур: наріжте кріп, натріть часник, додайте до охолодженого бульйону, додайте оцет, сіль і ретельно все перемішайте.
- Подавайте гарячу юшку з ложкою саламуру.
Смачного!
Годуємо всю сім'ю за лічені хвилини: апетитна запіканка як з картинки.