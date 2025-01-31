Смачніший, ніж оригінальний: цікавий варіант вінегрету, який вас приємно вразить

Вінегрет – один з улюблених салатів, адже його так легко готувати! Але навіть з цією стравою можна трішки поекспериментувати, і результат вам точно сподобається.

Вінегрет без солоного огірка та капусти – це новий смак класичного салату, який варто неодмінно спробувати. 24 Канал пропонує за нагоди скористатися рецептом порталу Woman Life та зберегти його на випадок, якщо попросить хтось зі знайомих.

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Рецепт вінегрету без огірка та капусти

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 картоплин;

– 2 буряки;

– 3 моркви;

– 2 цибулі;

– 3 столові ложки оцту;

– сіль до смаку;

– 150 грамів рослинної олії;

– 1 столова ложка.

Приготування:

Почистіть цибулю та наріжте дрібними кубиками, маринуйте її у солі, гірчиці та оцті. Інші овочі краще запекти, а не варити – так вони будуть кориснішими і матимуть інший смак. Перед тим як помістити картоплю, буряк і моркву в духовку, обгорніть їх у фольгу або покладіть у пакет для запікання. Після цього очистьте овочі, наріжте їх кубиками, складіть у миску та заправте олією. Додайте в салат мариновану цибулю, добре перемішайте. Подавати краще після того, як салат побуде 1 – 2 години у холодильнику.

Смачного!

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