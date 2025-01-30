Приготування котлет потребує не лише кулінарної майстерності, а й знань кількох нюансів. В іншому випадку результат буде їстівним, але далеким від ідеалу. 24 Канал пропонує уникати помилок у приготуванні котлет, які зібрав ТСН.

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Спеції

Імениті кулінари рекомендують використовувати лише чорний і червоний перець. Інші спеції можуть змінити смак страви так, що кінцевий результат буде годі й спрогнозувати. Тому ароматні трави, хмелі-сунелі та інші суміші спецій краще притримати для інших страв.

Молоко

Часто хліб для котлет вимочують саме у молоці, але цей компонент суттєво впливає на якість фаршу. Воно може зробити фарш жорсткішим, а готові котлети менш апетитними. Тому для розмочування хліба куди краще використовувати воду. Якщо ж ви хочете надати страві вершкових відтінків, то для цього варто додати у фарш вершкове масло.

Яйця

Кулінари не втомлюються повторювати, що не варто "склеювати" інгредієнти для котлет яйцями. Вологості фаршу та розмоченого хліба вже цілком достатньо, тому не потрібно нічого вигадувати. Окрім того, білок швидше доходить до готовності, аніж фарш, тому котлети будуть твердими та сухими.

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