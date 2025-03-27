Як приготувати вірменський хаш: рецепт, що вас здивує

Хаш — особлива вірменська страва. Його готують довго, подають гарячим. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає щось поживне, насичене і з характером.

Основу страви складають яловичина ніжки — їх ретельно вимочують і варять багато годин, щоб отримати густий, ароматний бульйон. У фіналі додають зелень і щедру порцію часнику, що надає страві впізнаваного вірменського смаку, розповідає 24 Канал.

Читайте також І головне – без грама майонезу: салат "Одеса" за 10 хвилин, який розхвалюють поколіннями

Смак у хашу глибокий і виразний, а користь — перевірена поколіннями. Такий рецепт зігріває не лише тіло, а й душу. Якщо ви ще ніколи не готували цю страву вдома — зараз саме час.

З давніх-давен хаш вважався не тільки неймовірно ситною стравою, але й цілющою. Люди вірили, що миска такої юшки здатна наситити на цілий день, тому подавали її переважно вранці, на сніданок.

Хаш нагадує холодець, адже вариться на основі свинячих або яловичих ніжок. Але для того, щоб у вас вийшла справжня страва, пропонуємо ознайомитися з досить простим рецептом. Вірменський хаш традиційно готують з тими інгредієнтами і майже за тією самою технікою, що використовували з давніх часів. Страва виходить дуже ситною і здатна зарядити енергією на весь день.

Рецепт вірменського хашу

Час : 1 година + варіння бульйону

: 1 година + варіння бульйону Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма яловичини;

– 3,5 літра води;

– 40 грамів часнику;

– сіль – до смаку;

– перець чорний мелений – до смаку;

– свіжа кінза – до смаку;

– зелень – до смаку;

– зелена цибуля – до смаку;

– гілочка петрушки – до смаку.

Приготування:

Яловичі ніжки промийте та нарубайте на порційні шматки. Покладіть у глибоку миску, залийте холодною водою й залиште вимочуватись на добу, змінюючи воду кожні 2 – 3 години. Через добу знову промийте ніжки й перекладіть у каструлю. Залийте холодною водою так, щоб вона покривала м’ясо на 15 – 20 сантиметрів, і поставте на сильний вогонь. Коли вода закипить, зніміть піну й зменшіть вогонь до мінімального. Накрийте каструлю кришкою та варіть бульйон 7 – 8 годин. Дістаньте ніжки, остудіть і відокремте м’ясо від кісток. Бульйон процідіть через дрібне сито. Додайте в бульйон зелень до смаку. Покладіть м’ясо по тарілках, залийте запашним киплячим бульйоном із зеленню та додайте продавлений часник. Посоліть і поперчіть до смаку.

Смачного!

Чудовий варіант для сніданку: рецепт ніжного сирного суфле.