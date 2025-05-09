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9 травня, 10:48
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20 хвилин – і все готово: готуємо ціле деко печива – перед ним не встоять навіть дорослі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Австралійське вівсяне печиво з кокосом не просто так здобуло світову славу. Поєднання простоти приготування та насолоди від споживання просто неможливо оминути.

Приготування печива може бути швидким, а результат вийде просто фантастичним. 24 Канал пропонує не йти до магазину, а зробити особливе вівсяне печиво за рецептом порталу "ЯБ Поїла".

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Рецепт вівсяного печива з кокосом 

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 18 печив 

Інгредієнти
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка вівсяних пластівців;
– 1 склянка кокосової стружки;
– пів склянки цукру;
– 125 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 2 – 3 столові ложки гарячої води;
– дрібка солі. 

Приготування

  1. Змішуємо всі сухі інгредієнти.
  2. Масло топимо з медом. 
  3. Розчиняємо соду у воді та додаємо до топленого масла. 
  4. Вливаємо масу до сухих інгредієнтів і добре перемішуємо. 
  5. Деко застеляємо пергаментом. Формуємо з тіста кульки, а потім злегка притискаємо, щоб надати форми печива. 
  6. Випікаємо 10 хвилин при 180 градусах. 

Смачного!

До бутербродів та салатів: готуємо плавлений сир вдома за 15 хвилин. 