З магазинним не зрівняти: ароматне вівсяне печиво за 20 хвилин
Домашнє вівсяне печиво – це чудове поєднання ніжності всередині та хрусткої скоринки зовні. Навіть пекарі-початківці можуть легко приготувати ці ідеальні ласощі до чаю.
Прості інгредієнти та мінімум вашого часу і печиво до чаю буде готове. Рецептом вівсяного печива, яке можна спекти всього за 20 хвилин, ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.
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Вівсяне печиво за 20 хвилин
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 100 грамів м'якого вершкового масла;
– 12 столових ложок вівсянки;
– 8 столових ложок борошна;
– 7 столових ложок цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– кориця – на смак.
Приготування:
- Візьміть посудину, покладіть у неї розм'якшене масло та змішайте з яйцем.
- Після цього додайте усі сухі інгредієнти та гарно перемішайте.
- Сформуйте печиво та викладіть його на деко, застелене пергаментом. Розігрійте духовку до 200 градусів. Поставте печиво у духовку та випікайте протягом 15 хвилин.
- Смакуйте з молоком або з чаєм.
Готово!
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