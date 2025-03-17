Дубайський вже не в тренді: готуємо новий вірусний шоколад – цього разу "волохатий"

Дубайський шоколад, який зачарував любителів солодкого торік, у 2025 році витісняє інша зірка десертів: "Волосся ангела". Ці ласощі, відомі своєю оригінальною волокнистою текстурою, має спробувати кожен, хто слідкує за трендами.

А ще цікавіше приготувати її власноруч, тим паче знадобиться всього 2 інгредієнти. Як приготувати шоколадку "Волосся ангела" розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @katya_rybalka. Читайте також Домашні круасани, ніби з Парижа: готуємо випічку рівня "кондитерської" Шоколад "Волосся ангела" Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 200 грамів шоколаду (білий або рожевий);

– 30 – 40 грамів пішманіє (турецька королівська халва). Як приготувати шоколад "Волосся ангела" Приготування: На водяній бані розтопіть шоколад.

Залийте його у силіконову форму й відправте в морозильну камеру до повного застигання.

Накладіть "волосся янгола" на застиглу шоколадку. Зверху залийте новий шар розтопленого шоколаду.

Знову помістіть шоколадку у холодильник до повного застигання. Готово. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і просте пісочне печиво до чаю з шоколадом.