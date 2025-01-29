"Випічка зайнятої мами": лінивий яблучний пиріг на сковороді без міксера та духовки
Коли часу і сил зовсім обмаль, варто звертатися за допомогою до "лінивих" рецептів. Пиріг на сковороді – один з тих, до яких ви почнете звертатися якомога частіше.
Простішого рецепта яблучного пирога просто не існує. Якщо ви хочете потішити рідних чимось смачненьким, а багато часу та сил немає, то ця опція стане ідеальним вибором. 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу "Смачненьке".
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Рецепт "лінивого" яблучного пирога
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- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 3 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки олії;
– 160 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 400 грамів яблук;
– 10 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром та сіллю.
- Додаємо в суміш сметану та олію, добре перемішуємо.
- Борошно з'єднуємо з розпушувачем і просіюємо в суміш, перемішуємо до утворення густого тіста.
- Яблука дрібно нарізаємо та додаємо у тісто.
- Сковорідку змащуємо вершковим маслом.
- На маленькому вогні випікаємо під кришкою 20 – 25 хвилин. Конденсат з кришки протираємо.
- Перевертаємо пиріг за допомогою тарілки і готуємо ще 10 хвилин.
- Перед подачею можна посипати пиріг цукровою пудрою.
Смачного!
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