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29 січня 2025, 22:35
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"Випічка зайнятої мами": лінивий яблучний пиріг на сковороді без міксера та духовки

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли часу і сил зовсім обмаль, варто звертатися за допомогою до "лінивих" рецептів. Пиріг на сковороді – один з тих, до яких ви почнете звертатися якомога частіше.

Простішого рецепта яблучного пирога просто не існує. Якщо ви хочете потішити рідних чимось смачненьким, а багато часу та сил немає, то ця опція стане ідеальним вибором. 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт "лінивого" яблучного пирога 

  • Час
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 3 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки олії;
– 160 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 400 грамів яблук;
– 10 грамів вершкового масла.

Приготування

  1. Яйця збиваємо з цукром та сіллю.
  2. Додаємо в суміш сметану та олію, добре перемішуємо. 
  3. Борошно з'єднуємо з розпушувачем і просіюємо в суміш, перемішуємо до утворення густого тіста. 
  4. Яблука дрібно нарізаємо та додаємо у тісто.
  5. Сковорідку змащуємо вершковим маслом. 
  6. На маленькому вогні випікаємо під кришкою 20 – 25 хвилин. Конденсат з кришки протираємо.
  7. Перевертаємо пиріг за допомогою тарілки і готуємо ще 10 хвилин. 
  8. Перед подачею можна посипати пиріг цукровою пудрою. 

Смачного!

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