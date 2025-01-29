"Випічка зайнятої мами": лінивий яблучний пиріг на сковороді без міксера та духовки

Коли часу і сил зовсім обмаль, варто звертатися за допомогою до "лінивих" рецептів. Пиріг на сковороді – один з тих, до яких ви почнете звертатися якомога частіше.

Простішого рецепта яблучного пирога просто не існує. Якщо ви хочете потішити рідних чимось смачненьким, а багато часу та сил немає, то ця опція стане ідеальним вибором. 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу "Смачненьке". Цікаво Змішали 3 інгредієнти – і в духовку: ароматне домашнє печиво на всі випадки життя Рецепт "лінивого" яблучного пирога Час :

: Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 4 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки олії;

– 160 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– 400 грамів яблук;

– 10 грамів вершкового масла. Приготування: Яйця збиваємо з цукром та сіллю. Додаємо в суміш сметану та олію, добре перемішуємо. Борошно з'єднуємо з розпушувачем і просіюємо в суміш, перемішуємо до утворення густого тіста. Яблука дрібно нарізаємо та додаємо у тісто. Сковорідку змащуємо вершковим маслом. На маленькому вогні випікаємо під кришкою 20 – 25 хвилин. Конденсат з кришки протираємо. Перевертаємо пиріг за допомогою тарілки і готуємо ще 10 хвилин. Перед подачею можна посипати пиріг цукровою пудрою. Смачного! Як Ferrero Rocher: оригінальний десерт, який можна легко приготувати вдома.