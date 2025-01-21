21 січня 2025, 15:49
Повітряні ласощі без цукру: яблучний зефір, який вийде у кожного
Зефір завоював своє місце серед найулюбленіших десертів завдяки чудовому смаку та текстурі – він може бути ягідний, фруктовий й навіть без цукру. Словом, цей кондитерський виріб не залишає байдужим нікого.
Зазвичай поціновувачі смаколика купують його в магазинах, часто не задумуючись, що зефір легко можна зробити самому вдома. Сьогодні приготуємо повітряний яблучний зефір без цукру, пише 24 Канал з посиланням на Shuba.
Читайте також Встояти перед ними неможливо: готуємо пампухи з ніжним заварним кремом
Яблучний зефір без цукру – рецепт
- Час: 1 година 10 хвилин (застигання – 12 годин)
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 2 яєчних білки;
– 2 чайні ложки меду;
– 1/2 склянки води;
– 3 яблука;
– 10 грамів агар-агар.
Приготування:
- Яблука помийте, розріжте і видаліть серцевини. Викладіть половинки на деко і відправте запікатись у заздалегідь розігріту до 150 градусів духовку на 20 хвилин.
- Потім дістаньте, остудіть і зніміть шкірку, а м'якуш розімніть виделкою чи блендером в пюре. Змішайте його з медом.
- Окремо збийте білки до твердих піків і, не припиняючи збивати, введіть в них яблучне пюре.
- Розчиніть у воді агар-агар, доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Прокип'ятіть 3 хвилини. Повільно введіть гарячий агар-агар в суміш білків і пюре, збиваючи.
- Отриману суміш перекладіть у кондитерський мішок і викладіть зефірки на деко, застелене пергаментом.
- Залиште зефір застигати в прохолодному місці на 12 годин.
Готово!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашнє морозиво всього з трьох інгредієнтів.