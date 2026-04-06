Не сипте родзинки в паску просто з пачки: ось що треба зробити спершу

З родзинками в пасці часто роблять одну й ту саму помилку – додають їх у тісто без підготовки, а потім дивуються, чому випічка виходить не такою м’якою, як хотілося. Начебто дрібниця, але саме вона помітно впливає і на текстуру, і на смак готової паски.

Якщо додаєте родзинки до паски, їх не варто сипати в тісто просто з пачки, пише Dekretna Kyxnya. У сухому вигляді вони забирають частину вологи з тіста, через що випічка може вийти менш м’якою і швидше втрачати свіжість.

Як правильно додавати родзинки в паску?

Перед використанням родзинки спершу потрібно добре промити в холодній воді. Після цього їх заливають окропом приблизно на 20 хвилин, щоб вони стали м’якшими й набрали вологи. Далі воду зливають, а до підготовлених родзинок додають апельсинову цедру та свіжовичавлений сік. Для цього апельсин спершу добре миють, натирають зовнішню частину шкірки, а потім вичавлюють сік і все змішують із родзинками.

Щоб смак став глибшим, до суміші додають трохи алкоголю – це може бути коньяк, ром, віскі або інший міцний напій. Достатньо невеликої кількості, після чого все ретельно перемішують. У такому вигляді родзинки бажано залишити хоча б на кілька годин. Якщо є можливість, краще витримати їх 3 – 5 годин, щоб вони добре увібрали аромат і стали соковитими.

Такий спосіб підготовки має одразу кілька переваг. Родзинки вже не витягуватимуть вологу з тіста, а навпаки – допоможуть зберегти м’якість паски. Крім того, апельсинова цедра додає випічці виразного аромату, який рівномірно розподіляється всередині. Алкоголь у цьому випадку теж виконує практичну функцію – він допомагає пасці довше залишатися свіжою і не черствіти. Саме тому така випічка може добре зберігатися ще кілька днів після свята.

Які дріжджі обрати для паски?

Для паски вирішальним є не стільки тип дріжджів, скільки те, наскільки вони активні, інформує ZAXID.NET Але різниця між сухими і вологими все ж є – і вона добре відчувається саме у здобному тісті, де багато масла, яєць і цукру.

Вологі дріжджі традиційно вважають сильнішими для паски. Вони швидше запускають бродіння, тісто піднімається м’яко, а м’якуш часто виходить більш пухким і рівним. Саме тому багато господинь для великодньої випічки досі обирають саме їх.

Сухі дріжджі зручніші – довше зберігаються, не потребують поспіху і дають стабільний результат, якщо правильно витримати пропорцію. Головне – не брати їх після довгого зберігання, бо навіть хороший рецепт не врятує слабкі дріжджі.

