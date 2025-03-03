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3 березня, 23:01
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Цей секрет стане у пригоді всім: навіщо досвідчені господині додають в молоко соду

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Додавання дрібки соди під час кип'ятіння молока допомагає продовжити його термін зберігання.
  • Кип'ятіння молока з содою знищує бактерії, що спричиняють псування продукту.

Якщо у вашому холодильнику надто багато молока, одразу виникає питання щодо продовження тривалості його зберігання. Не обов'язково чекати, поки воно скисне, та готувати оладки – є інший сценарій розвитку подій.

Рідко коли вдається використати усе молоко, особливо, коли ви купуєте домашній продукт. В цьому разі важливо потурбуватися про його зберігання. Як зробити його більш тривалим – розповідає 24 Канал.

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Як сода продовжить термін зберігання молока 

Кип'ятіння – один з перевірених способів зберігати молоко довше, ніж зазвичай. Цей процес дозволить позбутися бактерій, які й призводять до псування продукту. 

Цей секрет допоможе довше зберігати молоко / Фото Freepik 

Разом з тим досвідчені господині радять додати під час кип'ятіння молока дрібку соди. Цей простий інгредієнт гарантує, що молоко не буде псуватися значно довше, а відтак, вам не обов'язково потрібно буде вигадувати способи його швидкого використання. 

Піст теж повинен бути смачним: рецепти страв, які вам точно сподобається. 