Приготування пасти не входить до переліку складних курінарних маніпуляцій, але навіть ця страва не завжди виходить ідеальною. Втім, достатньо знати лише один секрет, щоб виправити це назавжди.

Секрет смачної пасти — у неочевидних дрібницях, які здатні суттєво вплинути на результат. Яку з них ви просто мусите взяти у щоденне використання – розкаже 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Секрет, про який мало хто знає

Багато господинь заливають соусом щойно приготовану пасту. Але це поширена помилка, яка погано вплине на страву.

Страва, яку обожнюють усі / Фото Freepik

Є куди краще рішення: коли паста буде майже готова, перекладіть її на сковорідку з соусом та додайте води, в якій вона варилася. Тоді у справу вступить крохмаль, який зробить текстуру більш шовковистою та об'єднає все в одне ціле.

А коли ви готуватимете вершковий соус, то знімайте його з вогню перед тим, як додавати вершки. Інакше вони згорнуться, і результат буде далеким від ідеалу.

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