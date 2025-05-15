Цей салат має всі шанси на те, щоб стати справжній хітом цієї весни. Кілька сезонних продуктів, улюблена заправка – і на столі салат, від якого усі в захваті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

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Рецепт салату з кульбаби

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– половина молодої капусти;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 15 штук листя кульбаби;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 столова ложка кунжуту;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Нашинкуйте капусту тонкими смужками, трохи підсоліть і легенько помніть руками. Наріжте дрібно зелену цибулю. Листя кульбаби добре промийте та поріжте середніми шматками. Усі інгредієнти змішайте, додайте сметану та трішки французької гірчиці. Перед подачею посипте кунжутом і прикрасьте оливками.

Смачного!

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