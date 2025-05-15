Цей салат має всі шанси на те, щоб стати справжній хітом цієї весни. Кілька сезонних продуктів, улюблена заправка – і на столі салат, від якого усі в захваті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
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Рецепт салату з кульбаби
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– половина молодої капусти;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 15 штук листя кульбаби;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка кунжуту;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Нашинкуйте капусту тонкими смужками, трохи підсоліть і легенько помніть руками.
- Наріжте дрібно зелену цибулю.
- Листя кульбаби добре промийте та поріжте середніми шматками.
- Усі інгредієнти змішайте, додайте сметану та трішки французької гірчиці.
- Перед подачею посипте кунжутом і прикрасьте оливками.
Смачного!
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