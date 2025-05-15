Цей салат має всі шанси на те, щоб стати справжній хітом цієї весни. Кілька сезонних продуктів, улюблена заправка – і на столі салат, від якого усі в захваті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

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Рецепт салату з кульбаби

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– половина молодої капусти;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 15 штук листя кульбаби;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка кунжуту;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Нашинкуйте капусту тонкими смужками, трохи підсоліть і легенько помніть руками.
  2. Наріжте дрібно зелену цибулю.
  3. Листя кульбаби добре промийте та поріжте середніми шматками.
  4. Усі інгредієнти змішайте, додайте сметану та трішки французької гірчиці.
  5. Перед подачею посипте кунжутом і прикрасьте оливками.

Смачного!

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