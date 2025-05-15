Этот салат имеет все шансы на то, чтобы стать настоящий хитом этой весны. Несколько сезонных продуктов, любимая заправка – и на столе салат, от которого все в восторге, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

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Рецепт салата из одуванчика

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– половина молодой капусты;
– 1 пучок зеленого лука;
– 15 штук листьев одуванчика;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка кунжута;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту тонкими полосками, немного подсолите и слегка помните руками.
  2. Нарежьте мелко зеленый лук.
  3. Листья одуванчика хорошо промойте и порежьте средними кусками.
  4. Все ингредиенты смешайте, добавьте сметану и немного французской горчицы.
  5. Перед подачей посыпьте кунжутом и украсьте оливками.

Приятного аппетита!

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