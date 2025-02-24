Це все просто марнування продукту: які помилки зіпсують елементарні в приготуванні печериці

Печериці – простий та невибагливий продукт, з яким просто не повинно виникати труднощів. Але є помилки, які здатні "вбити" їх смак.

Для досвідчених господинь печериці виглядають елементарним продуктом, готувати який легко і приємно. Та є кілька поширених помилок, внаслідок яких гриби стануть гумовими та водянистими, передає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Помилки у приготуванні печериць

Найперше варто звернути увагу на те, що печериці не можна мити надто довго. Так, гриби треба сполоснути від бруду, але тримати їх під струменем води можна лише кілька секунд. Якщо гриби не брудні, то достатньо просто протерти їх вологим шматочком тканини.

Улюблені гриби / Фото Freepik

Категорично заборонено готувати печериці під кришкою. Інакше гриби будуть водянистими і виглядатимуть протушкованими.

Ще одна поширена помилка – раннє додавання солі. Варто назавжди запам'ятати просте правило: печериці можна солити лише наприкінці приготування.

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