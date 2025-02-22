Цей салат неодмінно увійде в перелік ваших улюбленців, принаймні, така доля його вже спіткала неодноразово. Дешеві інгредієнти і відмінний смак – це те, що повинно бути в кулінарному арсеналі кожної господині, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok zhuravlina_cooking.
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Рецепт салату з 4 інгредієнтів
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів сиру "косичка";
– 4 варених яйця;
– 200 грамів моркви по-корейськи;
– банка консервованої кукурудзи;
– майонез;
– сіль та перець до смаку.
Як швидко приготувати смачний салат: відео
Приготування:
- Зваріть яйця, остудіть їх, очистьте від шкаралупи та наріжте маленькими кубиками.
- Розділіть копчений сир на тонкі волокна, а потім подрібніть ножем.
- У великій мисці змішайте нарізані яйця, сир, моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу (попередньо злийте рідину).
- Приправте сіллю та чорним меленим перцем на свій смак. Не перебільшуйте з сіллю, оскільки копчений сир і морква по-корейськи вже добре солені.
- Додайте майонез відповідно до свого смаку і ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Перекладіть салат у красиву глибоку тарілку та прикрасьте за бажанням свіжою зеленню чи кількома волокнами копченого сиру.
Смачного!
Його можна зберігати цілий тиждень: "ходовий" салат з бюджетних інгредієнтів.