Этот салат непременно войдет в перечень ваших любимчиков, по крайней мере, такая судьба его уже постигла неоднократно. Дешевые ингредиенты и отличный вкус – это то, что должно быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok zhuravlina_cooking.

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Рецепт салата из 4 ингредиентов

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 граммов сыра "косичка";

– 4 вареных яйца;

– 200 граммов моркови по-корейски;

– банка консервированной кукурузы;

– майонез;

– соль и перец по вкусу.

Как быстро приготовить вкусный салат: видео

Приготовление:

Сварите яйца, остудите их, очистите от скорлупы и нарежьте маленькими кубиками. Разделите копченый сыр на тонкие волокна, а затем измельчите ножом. В большой миске смешайте нарезанные яйца, сыр, морковь по-корейски и консервированную кукурузу (предварительно слейте жидкость). Приправьте солью и черным молотым перцем по своему вкусу. Не преувеличивайте с солью, поскольку копченый сыр и морковь по-корейски уже хорошо соленые. Добавьте майонез в соответствии со своим вкусом и тщательно перемешайте все ингредиенты. Переложите салат в красивую глубокую тарелку и украсьте по желанию свежей зеленью или несколькими волокнами копченого сыра.

Приятного аппетита!

Его можно хранить целую неделю: "ходовой" салат из бюджетных ингредиентов.