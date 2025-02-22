Этот салат непременно войдет в перечень ваших любимчиков, по крайней мере, такая судьба его уже постигла неоднократно. Дешевые ингредиенты и отличный вкус – это то, что должно быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok zhuravlina_cooking.
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Рецепт салата из 4 ингредиентов
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 граммов сыра "косичка";
– 4 вареных яйца;
– 200 граммов моркови по-корейски;
– банка консервированной кукурузы;
– майонез;
– соль и перец по вкусу.
Как быстро приготовить вкусный салат: видео
Приготовление:
- Сварите яйца, остудите их, очистите от скорлупы и нарежьте маленькими кубиками.
- Разделите копченый сыр на тонкие волокна, а затем измельчите ножом.
- В большой миске смешайте нарезанные яйца, сыр, морковь по-корейски и консервированную кукурузу (предварительно слейте жидкость).
- Приправьте солью и черным молотым перцем по своему вкусу. Не преувеличивайте с солью, поскольку копченый сыр и морковь по-корейски уже хорошо соленые.
- Добавьте майонез в соответствии со своим вкусом и тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Переложите салат в красивую глубокую тарелку и украсьте по желанию свежей зеленью или несколькими волокнами копченого сыра.
Приятного аппетита!
Его можно хранить целую неделю: "ходовой" салат из бюджетных ингредиентов.