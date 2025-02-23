Крабові палички, ніжний плавлений сирок та пікантна морква по-корейськи створюють ідеальну смакову гармонію. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати цей рецепт з TikTok nisenitnitsia.
До теми Шедевр з 4 інгредієнтів: бюджетний салат на швидку руку до будь-якого гарніру
Рецепт салату з крабовими паличками та сирком
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 300 грамів крабових паличок;
– 4 варені яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 150 грамів моркви по-корейськи;
– майонез;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Акуратно розділіть палички на волокна.
- Зваріть круто яйця, почистіть та натріть на великій тертці.
- Натріть плавлені сирки. Для зручності натерти їх можна покласти до морозильника на 10 – 15 хвилин.
- У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти.
- Додайте майонез. За бажанням посоліть.
- Акуратно перемішайте інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілились.
- Перекладіть салат у гарну сервірувальну тарілку. За бажанням прикрасьте гілочкою петрушки чи листочком салату.
Смачного!
Його можна зберігати цілий тиждень: рецепт "ходового" салату на всю сім'ю.