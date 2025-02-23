Крабовые палочки, нежный плавленый сырок и пикантная морковь по-корейски создают идеальную вкусовую гармонию. 24 Канал предлагает обязательно попробовать этот рецепт с TikTok nisenitnitsia.
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Рецепт салата с крабовыми палочками и сырком
- Время: 20 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 300 граммов крабовых палочек;
– 4 вареных яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 150 граммов моркови по-корейски;
– майонез;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Аккуратно разделите палочки на волокна.
- Сварите вкрутую яйца, почистите и натрите на крупной терке.
- Натрите плавленые сырки. Для удобства натереть их можно положить в морозильник на 10 – 15 минут.
- В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты.
- Добавьте майонез. По желанию посолите.
- Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.
- Переложите салат в красивую сервировочную тарелку. По желанию украсьте веточкой петрушки или листочком салата.
Приятного аппетита!
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