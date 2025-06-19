Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Себе інколи потрібно балувати: як смачно приготувати варено-морожені креветки
19 червня, 21:46
2

Себе інколи потрібно балувати: як смачно приготувати варено-морожені креветки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Креветки можна готувати без попереднього розморожування, просто додаючи їх в окріп.
  • Вони чудово смакують з улюбленими соусами. 

Креветки – це продукт, який перетворить на свято навіть звичайний день. І головне, що він не вимагає особливих зусиль чи кулінарних навичок.

Креветки зазвичай продаються у замороженому вигляді, і для приготування їх не потрібно попередньо розморожувати. Готуємо окріп – і справу вже майже зроблено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Whats in the pan.

Не пропустіть Шашлик буде неповторним: маринуємо соковите м'ясо за рецептом Пави

Рецепт креветок 

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 грамів креветок:
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі.

Приготування

  1. Промийте креветки під прохолодною проточною водою, потім акуратно зніміть з них панцир і видаліть кишкову жилку.

  2. Закип’ятіть велику каструлю води. Додайте сіль, добре перемішайте, щоб вона повністю розчинилася.

  3. Коли вода почне бурхливо кипіти, опустіть у неї підготовлені креветки.

  4. Варіть їх кілька хвилин, поки морепродукти не набудуть характерного рожевого кольору та щільної текстури.

  5. Одразу після варіння відкиньте креветки на друшляк і промийте під холодною водою, або ж швидко охолодіть у мисці з льодом, щоб зупинити процес приготування.

  6. Тепер креветки готові до подачі – вони чудово смакують з улюбленими соусами та напоями. 

Смачного!

Запас на цілий рік: як смачно закрутити кабачки