Себе інколи потрібно балувати: як смачно приготувати варено-морожені креветки

Креветки – це продукт, який перетворить на свято навіть звичайний день. І головне, що він не вимагає особливих зусиль чи кулінарних навичок.

Креветки зазвичай продаються у замороженому вигляді, і для приготування їх не потрібно попередньо розморожувати. Готуємо окріп – і справу вже майже зроблено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Whats in the pan. Не пропустіть Шашлик буде неповторним: маринуємо соковите м'ясо за рецептом Пави Рецепт креветок Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів креветок:

– 1 літр води;

– 1 столова ложка солі. Приготування: Промийте креветки під прохолодною проточною водою, потім акуратно зніміть з них панцир і видаліть кишкову жилку. Закип’ятіть велику каструлю води. Додайте сіль, добре перемішайте, щоб вона повністю розчинилася. Коли вода почне бурхливо кипіти, опустіть у неї підготовлені креветки. Варіть їх кілька хвилин, поки морепродукти не набудуть характерного рожевого кольору та щільної текстури. Одразу після варіння відкиньте креветки на друшляк і промийте під холодною водою, або ж швидко охолодіть у мисці з льодом, щоб зупинити процес приготування. Тепер креветки готові до подачі – вони чудово смакують з улюбленими соусами та напоями. Смачного! Запас на цілий рік: як смачно закрутити кабачки.