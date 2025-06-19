Себе інколи потрібно балувати: як смачно приготувати варено-морожені креветки
- Креветки можна готувати без попереднього розморожування, просто додаючи їх в окріп.
- Вони чудово смакують з улюбленими соусами.
Креветки – це продукт, який перетворить на свято навіть звичайний день. І головне, що він не вимагає особливих зусиль чи кулінарних навичок.
Креветки зазвичай продаються у замороженому вигляді, і для приготування їх не потрібно попередньо розморожувати. Готуємо окріп – і справу вже майже зроблено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Whats in the pan.
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Рецепт креветок
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів креветок:
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі.
Приготування:
Промийте креветки під прохолодною проточною водою, потім акуратно зніміть з них панцир і видаліть кишкову жилку.
Закип’ятіть велику каструлю води. Додайте сіль, добре перемішайте, щоб вона повністю розчинилася.
Коли вода почне бурхливо кипіти, опустіть у неї підготовлені креветки.
Варіть їх кілька хвилин, поки морепродукти не набудуть характерного рожевого кольору та щільної текстури.
Одразу після варіння відкиньте креветки на друшляк і промийте під холодною водою, або ж швидко охолодіть у мисці з льодом, щоб зупинити процес приготування.
Тепер креветки готові до подачі – вони чудово смакують з улюбленими соусами та напоями.
Смачного!
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