Мало хто знає: який спосіб приготування яєць найкорисніший

Яйця, відомі своєю універсальністю, містять багато білка, вітамінів і корисних жирів. При цьому спосіб приготування може суттєво впливати на їхню поживну цінність та користь для здоров'я.

Експерти з харчування визначили найкорисніший спосіб приготування яєць. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Який спосіб приготування яєць найкорисніший

Так, дослідження показують, що варіння – найефективніший спосіб приготування яєць, особливо якщо мова йде про яйця некруто або яйця-пашот. Цей метод не тільки зберігає більшість поживних речовин, що містяться в яйцях, але й дозволяє уникнути додаткових калорій, пов'язаних зі смаженням.

Чому варені яйця найкорисніші?

Зберігають оптимальний баланс білків і жирів.

Не містять зайвих жирів та канцерогенів, які утворюються під час смаження.

Мінімізують втрату вітамінів, особливо групи B і D.

Легко засвоюються організмом.

Як щодо інших способів приготування

Смажені яйця – їжа, приготована на олії або вершковому маслі, як правило, має вищий вміст калорій і жирів. А ще при підвищеній температурі можуть утворюватися шкідливі сполуки, що негативно впливають на здоров'я серця.

Омлет – корисний, якщо готувати його без великої кількості олії. При цьому додавання молока чи сиру може збільшувати калорійність.

Варені круто – корисні теж, але час приготування, що перевищує 10 хвилин, може зменшити поживну цінність певних вітамінів і призвести до важкості в шлунку.

Тож споживачам, які прагнуть максимізувати поживні властивості яєць, варто готувати їх некруто або методом "мішечка". Так вони ефективно зберігають основні поживні речовини, зводячи до мінімуму додавання зайвих жирів і калорій.

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