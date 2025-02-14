Але певні спеції не лише погіршують смак м'ясних напівфабрикатів, але й можуть становити загрозу для здоров'я. Яких спецій слід уникати при приготуванні м'ясних страв, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Які спеції не підходять для м'яса

Перша у списку – кориця. Почнемо з того, що у великій кількості ця спеція негативно впливає на роботу печінки та серця. Також смаковий профіль кориці рідко доповнює м'ясні продукти.

Фахівці з охорони здоров'я радять бути обережними, коли йдеться про споживання чилі, особливо людям з чутливим кишківником. Гострий інгредієнт може викликати подразнення і потенційно призвести до додаткових проблем з травленням. Аналогічно, каєнський перець.

Також експерти радять з обережністю використовувати лавровий лист у кулінарії, особливо при приготуванні червоного борщу. Хоча ця спеція зазвичай використовується у стравах, додавання її під час смаження або тушкування м'яса може призвести до гіркуватого присмаку.

Крім того, слід бути обережними при вживанні коріандру, оскільки спеція може викликати алергічні реакції, які у деяких людей можуть розвинутися до анафілактичного шоку. Рекомендується перевірити наявність алергії на коріандр перед тим, як додавати його в їжу.

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