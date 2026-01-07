Додайте до варіння рису лимонний сік: він стане ідеально розсипчастим

Більшість господинь стикаються під час варіння рису з частою проблемою – він злипається. Щоб каша вийшла розсипчастою, варто знати один секрет, яким ви почнете користуватися завжди.

Проблема починається з моменту, коли рис потрапляє в гарячу воду, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. У цей момент зерна починають виділяти крохмаль, а занадто сильний вогонь, нестача води чи постійне помішування призводять до склеювання зернят між собою.

Дехто вважає, що для того, щоб рис не злипався – його треба помішувати, але все навпаки: кожне помішування лише вивільняє нову порцію крохмалю й погіршує вигляд гарніру.

Як зварити рис ідеально?

Доволі частою проблемою є прилипання рису до каструлі. Коли вода швидко випаровується, а дно надмірно нагрівається, то крохмаль осідає й приклеюється до поверхні. У цей момент варто додати кілька крапель лимонного соку.

Кисле середовище призводить до того, що рис менше прилипає, а зернинки зберігають форму, тому дно каструлі залишається чистим. Лимон потрібно додати одразу після закипання води. Достатньо лише кількох крапель, щоб побачити результат.

Найкращим співвідношенням є 3 склянки води на одну склянку рису. Якщо води буде замало, то рис готуватиметься нерівномірно, а якщо забагато – втратить структуру.



Рис не потрібно варити на максимальному вогні до кінця. Після закипання температуру потрібно знизити, а каструлю накрити кришкою й дати рису до кінця приготуватися. Сильне кипіння лише руйнує зерна.

Після вимкнення вогню рис ще буде продовжувати варитися. Кілька хвилин під кришкою дозволять парі рівномірно розподілитися, а якщо пропустити цей момент, то рис буде готовим, але не до кінця.

До слова, додавання кількох крапель оцту або лимонного соку у воду під час варіння допомагає макаронам залишатися розсипчастими, пише Tadar. Вибір макаронів з твердих сортів пшениці також зменшує виділення крохмалю і злипання. Достатньо половини чайної ложки на каструлю води і оцет чи лимон взагалі не будуть відчуватися на смак. Важливо не підкислити, а змінити реакцію середовища.

