Додайте до варіння рису лимонний сік: він стане ідеально розсипчастим
- Додавання кількох крапель лимонного соку під час варіння рису допомагає зберегти зерна розсипчастими і запобігає їх злипанню.
- Найкраще співвідношення для варіння рису – 3 склянки води на одну склянку рису, а після закипання температуру варто знизити і варити під кришкою.
Більшість господинь стикаються під час варіння рису з частою проблемою – він злипається. Щоб каша вийшла розсипчастою, варто знати один секрет, яким ви почнете користуватися завжди.
Проблема починається з моменту, коли рис потрапляє в гарячу воду, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. У цей момент зерна починають виділяти крохмаль, а занадто сильний вогонь, нестача води чи постійне помішування призводять до склеювання зернят між собою.
Читайте також Обсмажте хек за цим методом: вийде найсмачніша риба, яку ви готували
Дехто вважає, що для того, щоб рис не злипався – його треба помішувати, але все навпаки: кожне помішування лише вивільняє нову порцію крохмалю й погіршує вигляд гарніру.
Як зварити рис ідеально?
Доволі частою проблемою є прилипання рису до каструлі. Коли вода швидко випаровується, а дно надмірно нагрівається, то крохмаль осідає й приклеюється до поверхні. У цей момент варто додати кілька крапель лимонного соку.
Кисле середовище призводить до того, що рис менше прилипає, а зернинки зберігають форму, тому дно каструлі залишається чистим. Лимон потрібно додати одразу після закипання води. Достатньо лише кількох крапель, щоб побачити результат.
Найкращим співвідношенням є 3 склянки води на одну склянку рису. Якщо води буде замало, то рис готуватиметься нерівномірно, а якщо забагато – втратить структуру.
Простий спосіб варіння рису / Фото Freepik
Рис не потрібно варити на максимальному вогні до кінця. Після закипання температуру потрібно знизити, а каструлю накрити кришкою й дати рису до кінця приготуватися. Сильне кипіння лише руйнує зерна.
Після вимкнення вогню рис ще буде продовжувати варитися. Кілька хвилин під кришкою дозволять парі рівномірно розподілитися, а якщо пропустити цей момент, то рис буде готовим, але не до кінця.
До слова, додавання кількох крапель оцту або лимонного соку у воду під час варіння допомагає макаронам залишатися розсипчастими, пише Tadar. Вибір макаронів з твердих сортів пшениці також зменшує виділення крохмалю і злипання. Достатньо половини чайної ложки на каструлю води і оцет чи лимон взагалі не будуть відчуватися на смак. Важливо не підкислити, а змінити реакцію середовища.
Що ще варто знати?
Для швидкого нарізання овочів важливо мати гострий ніж і стійку дошку, розподілити завдання на етапи та нарізати інгредієнти групами.
Додавання кмину, обсмаженого на олії, може перетворити гречку на вишуканий гарнір.
Часті питання
Чому рис починає склеюватися під час варіння?
Коли рис потрапляє в гарячу воду, зерна починають виділяти крохмаль. Занадто сильний вогонь, нестача води чи постійне помішування призводять до склеювання зернят між собою.
Як уникнути прилипання рису до каструлі?
Щоб уникнути прилипання рису до каструлі, варто додати кілька крапель лимонного соку одразу після закипання води. Кисле середовище зменшує прилипання, а зернинки зберігають форму.
Яке співвідношення води до рису є оптимальним для приготування?
Оптимальним співвідношенням є три склянки води на одну склянку рису. Якщо води буде замало, то рис готуватиметься нерівномірно, а якщо забагато — втратить структуру.