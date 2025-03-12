Ще все можна виправити: як зробити черствий хліб знову свіжим

Якщо хліб почав черствіти – це ще не вирок. Є способи надати йому друге життя так, що ніхто й не здогадається.

Якщо хліб почав черствіти – не варто одразу ж робити з нього сухарі. У вас ще є шанс надати йому свіжості, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Спробувати точно варто, адже це займає лише кілька хвилин.

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Як відновити свіжість хліба

Поставте черствий хліб на деко, окропіть його водою та випікайте 5 хвилин при 180 градусах. Якщо ситуація не була критичною, то скоринка стане хрусткою, а м'якуш потішить м'якістю.

Свіжий хліб – особливе задоволення / Фото Freepik

Можна також скористатися мікрохвильовкою: загортаємо хліб у суху серветку та розігріваємо у мікрохвильовці 20 секунд. Волога повинна розподілитися рівномірно, тому хліб знову стане їстівним.

Втім, інколи трапляється, що "реанімувати" хліб вже пізно. Тоді варто нарізати його кубиками, скропити оливковою олією, посипати ароматними травами та трішки підсушити у духовці. Так ви отримаєте чудовий додаток до супу або салату.

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