Если хлеб начал черстветь – не стоит сразу же делать из него сухари. У вас еще есть шанс придать ему свежести, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Попробовать точно стоит, ведь это занимает всего несколько минут.

Интересно Не надо отказываться от любимых блюд: рецепт вкусных постных драников

Как восстановить свежесть хлеба

Поставьте черствый хлеб на противень, обрызгайте его водой и выпекайте 5 минут при 180 градусах. Если ситуация не была критической, то корочка станет хрустящей, а мякиш порадует мягкостью.

Свежий хлеб – особое удовольствие / Фото Freepik

Можно также воспользоваться микроволновкой: заворачиваем хлеб в сухую салфетку и разогреваем в микроволновке 20 секунд. Влага должна распределиться равномерно, поэтому хлеб снова станет съедобным.

Впрочем, иногда случается, что "реанимировать" хлеб уже поздно. Тогда стоит нарезать его кубиками, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать ароматными травами и немного подсушить в духовке. Так вы получите отличное дополнение к супу или салату.

Лучше масла и сыра: аппетитная намазка с маринованным огурцом.