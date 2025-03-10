Эта намазка точно имеет все шансы на то, чтобы войти в вашу повседневность. Восточные нотки, усиленные маринованным огурчиком – это сочетание, которое будоражит кулинарную фантазию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.
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Рецепт хумуса с огурцом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка нута;
– 2 столовые ложки пасты тахини;
– 2 – 3 столовые ложки лимонного сока;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 3 – 4 маринованных огурца;
– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
– маленький красный лук;
– щепотка тмина;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала слейте нут и переложите его в блендер. При необходимости добавьте немного воды для достижения консистенции, похожей на шоколадный мусс.
- Затем добавьте тахини, лимонный сок, оливковое масло и очищенные зубчики чеснока. Взбивайте смесь до однородности; если она кажется слишком густая, постепенно вливайте дополнительное оливковое масло.
- Мелко нарежьте огурцы и лук.
- Переложите готовый хумус в миску, добавьте к нему измельченные овощи и тщательно перемешайте.
- Приправьте смесь солью, перцем и щепоткой тмина по вкусу.
Приятного аппетита!
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