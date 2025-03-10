Эта намазка точно имеет все шансы на то, чтобы войти в вашу повседневность. Восточные нотки, усиленные маринованным огурчиком – это сочетание, которое будоражит кулинарную фантазию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

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Рецепт хумуса с огурцом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка нута;

– 2 столовые ложки пасты тахини;

– 2 – 3 столовые ложки лимонного сока;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 3 – 4 маринованных огурца;

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– маленький красный лук;

– щепотка тмина;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала слейте нут и переложите его в блендер. При необходимости добавьте немного воды для достижения консистенции, похожей на шоколадный мусс. Затем добавьте тахини, лимонный сок, оливковое масло и очищенные зубчики чеснока. Взбивайте смесь до однородности; если она кажется слишком густая, постепенно вливайте дополнительное оливковое масло. Мелко нарежьте огурцы и лук. Переложите готовый хумус в миску, добавьте к нему измельченные овощи и тщательно перемешайте. Приправьте смесь солью, перцем и щепоткой тмина по вкусу.

Приятного аппетита!

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