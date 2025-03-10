Ця намазка точно має всі шанси на те, щоб увійти у ваше повсякдення. Східні нотки, підсилені маринованим огірочком – це поєднання, яке розбурхує кулінарну фантазію, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

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Рецепт хумусу з огірком

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка нуту;

– 2 столові ложки пасти тахіні;

– 2 – 3 столові ложки лимонного соку;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 3 – 4 маринованих огірки;

– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;

– маленька червона цибуля;

– дрібка кмину;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Спершу злийте нут і перекладіть його в блендер. За потреби додайте трохи води для досягнення консистенції, схожої на шоколадний мус. Потім додайте тахіні, лимонний сік, оливкову олію та очищені зубчики часнику. Збивайте суміш до однорідності; якщо вона здається занадто густа, поступово вливайте додаткову оливкову олію. Дрібно наріжте огірки та цибулю. Перекладіть готовий хумус у миску, додайте до нього подрібнені овочі і ретельно перемішайте. Приправте суміш сіллю, перцем і дрібкою кмину до смаку.

Смачного!

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