Ґатунок та колір – не головне: як правильно обирати якісне борошно

Борошно – це той продукт, який точно фігурує у нашому кулінарному повсякденні. І від правильного вибору прямо залежить результат ваших старань.

Зазвичай ми купуємо борошно вищого ґатунку та застосовуємо його для всіх рецептів. Чому це неправильно та які ознаки підкажуть про якість – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як обирати борошно

Щодо якості продукту, то тут є кілька критеріїв, з якими ви не промахнетеся. Перший – борошно варто купувати лише в паперовій упаковці, яка забезпечує вентиляцію повітря без ризику для борошна. Запах повинен бути свіжим, без затхлості.

Коли ви з ним працюєте, то якісне борошно легко прилипає до рук, "хрумтить" та стискається. Також воно не повинно змінювати кольору при високій вологості. Якщо все в нормі – у ваших руках якісний продукт.

Що стосується застосування, то тут все не так просто:

вищий ґатунок – хлібобулочні вироби без начинки та кондитерська випічка;

перший ґатунок – нездобна випічка;

другий ґатунок – млинці, вафлі, вареники або пельмені.

І головне – купуйте продукт перевірених виробників, які вже багато років присутні на ринку.

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