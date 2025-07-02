Ґатунок та колір – не головне: як правильно обирати якісне борошно
- Якісне борошно слід купувати в паперовій упаковці, яка забезпечує вентиляцію, і воно повинно мати свіжий запах без затхлості.
- Використання борошна залежить від ґатунку: вищий для хлібобулочних виробів, перший для нездобної випічки, другий для млинців, вафель, вареників або пельменів.
Борошно – це той продукт, який точно фігурує у нашому кулінарному повсякденні. І від правильного вибору прямо залежить результат ваших старань.
Зазвичай ми купуємо борошно вищого ґатунку та застосовуємо його для всіх рецептів. Чому це неправильно та які ознаки підкажуть про якість – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Як обирати борошно
Щодо якості продукту, то тут є кілька критеріїв, з якими ви не промахнетеся. Перший – борошно варто купувати лише в паперовій упаковці, яка забезпечує вентиляцію повітря без ризику для борошна. Запах повинен бути свіжим, без затхлості.
Коли ви з ним працюєте, то якісне борошно легко прилипає до рук, "хрумтить" та стискається. Також воно не повинно змінювати кольору при високій вологості. Якщо все в нормі – у ваших руках якісний продукт.
Що стосується застосування, то тут все не так просто:
- вищий ґатунок – хлібобулочні вироби без начинки та кондитерська випічка;
- перший ґатунок – нездобна випічка;
- другий ґатунок – млинці, вафлі, вареники або пельмені.
І головне – купуйте продукт перевірених виробників, які вже багато років присутні на ринку.
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