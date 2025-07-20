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20 липня, 23:40
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Підробок на ринку вистачає: як обрати якісний чай

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цілісний лист з рівними краями та однорідний колір є ключовими ознаками якісного чаю.
  • Розмір і форма листя можуть бути різними, але всі листи в упаковці повинні бути одного розміру.

Ароматний чай – це не лише насолода моментом, а створення затишної атмосфери. З цими підказками ви будете впевнені, що у ваших руках якісний продукт.

Є кілька ознак, які дозволять негайно виявити підробку чаю. На що варто звертати увагу при купівлі чайного листа – розповідає 24 Канал з посиланням на teahouse

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Як вибрати якісний чай? 

  • Лист має бути цілісним і акуратним

В банці сухий лист може бути скрученим у різні форми, проте обовʼязково мусить залишатися цілісним, з рівними краями. 

  • Відповідний колір 

Колір листа повинен завжди відповідати сорту чаю. Чайні бруньки завжди золотисті, якщо вам продають інший товар – це підробка. 

  • Розмір листів

Запамʼятайте: в одній упаковці повинні бути листи одного розміру. Окрім того, уникайте товару, в якому є ламане листя або черешки. 

  • Волога 

Розітріть чайний листок у руках. Якщо він дуже крихкий – у жодному разі його не купуйте. Скоріш за все, він пересушений або повторно висушений. 

  • Аромат 

Запах якісного чаю – м’який, нерізкий, приємний, без сторонніх відтінків. Сильний запах може бути в ароматизованого чаю – він не шкідливий, тож це лише питання смаку. 

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