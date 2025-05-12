Щоб була смачною та корисною: як обрати молоду картоплю без нітратів

Молода картопля зараз активно зʼявлятиметься на полицях магазинів та прилавках ринків. Встояти перед спокусою не вдасться, тому важливо знати, на що звертати особливу увагу при купівлі.

Вже незабаром сезон молодої картоплі буде у самому розпалі. Як обирати продукт і на що звертати увагу при купівлі підкаже 24 Канал.

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Користь молодої картоплі

Молода картопля багата на вітаміни групи B, A, C, K, а також містить білки, вуглеводи, антиоксиданти, залізо, магній, фосфор і кальцій. Вона має низький вміст жирів і менше крохмалю порівняно зі старою картоплею, що робить її більш корисною.

Також молода картопля низькокалорійна – 100 грамах готового продукту лише 75 калорій.

Вибрати якісну молоду картоплю нескладно / Фото Freepik

Як вибирати молоду картоплю

Обирайте картоплю з рівною, гладкою шкіркою без зелених плям, пошкоджень чи проростків. Зелені плями можуть свідчити про наявність соланіну — токсичної речовини, що утворюється при впливі світла.

Зберігати молоду картоплю варто в прохолодному, темному та сухому місці. Не зберігайте її в холодильнику, оскільки низькі температури можуть призвести до перетворення крохмалю на цукор, що змінює смак і колір картоплі.

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