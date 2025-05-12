Уже скоро сезон молодого картофеля будет в самом разгаре. Как выбирать продукт и на что обращать внимание при покупке подскажет 24 Канал.

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Польза молодого картофеля

Молодой картофель богат витаминами группы B, A, C, K, а также содержит белки, углеводы, антиоксиданты, железо, магний, фосфор и кальций. Он имеет низкое содержание жиров и меньше крахмала по сравнению со старым картофелем, что делает его более полезным.

Также молодой картофель низкокалорийный – 100 граммах готового продукта всего 75 калорий.

Выбрать качественный молодой картофель несложно / Фото Freepik

Как выбирать молодой картофель

Выбирайте картофель с ровной, гладкой кожурой без зеленых пятен, повреждений или проростков. Зеленые пятна могут свидетельствовать о наличии соланина – токсичного вещества, образующегося при воздействии света.

Хранить молодой картофель стоит в прохладном, темном и сухом месте. Не храните его в холодильнике, поскольку низкие температуры могут привести к превращению крахмала в сахар, что меняет вкус и цвет картофеля.

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