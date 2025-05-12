Вже незабаром сезон молодої картоплі буде у самому розпалі. Як обирати продукт і на що звертати увагу при купівлі підкаже 24 Канал.

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Користь молодої картоплі

Молода картопля багата на вітаміни групи B, A, C, K, а також містить білки, вуглеводи, антиоксиданти, залізо, магній, фосфор і кальцій. Вона має низький вміст жирів і менше крохмалю порівняно зі старою картоплею, що робить її більш корисною.

Також молода картопля низькокалорійна – 100 грамах готового продукту лише 75 калорій.

Вибрати якісну молоду картоплю нескладно / Фото Freepik

Як вибирати молоду картоплю

Обирайте картоплю з рівною, гладкою шкіркою без зелених плям, пошкоджень чи проростків. Зелені плями можуть свідчити про наявність соланіну — токсичної речовини, що утворюється при впливі світла.

Зберігати молоду картоплю варто в прохолодному, темному та сухому місці. Не зберігайте її в холодильнику, оскільки низькі температури можуть призвести до перетворення крохмалю на цукор, що змінює смак і колір картоплі.

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