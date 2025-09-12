Сир – це продукт, від якого завжди очікують лише найвищої якості. Однак не всім вдається обрати досконалий та якісний продукт.

Обрати якісний сир допоможуть кілька простих, але завжди дієвих секретів. 24 Канал радить взяти до озброєння поради міжнародної сирної експертки Оксани Чернової, засновниці ProСheese Awards – фестивалю сирного мистецтва та національного конкурсу сиру та чизмонгерів, що відбудеться в Києві 27 – 28 вересня.

На що слід звертати увагу під час вибору сиру, щоб не натрапити на неякісний продукт?

За словами Оксани Чернової, чарівної пігулки тут немає, але в кожної категорії сирів є свої правила. Наприклад, якщо на етикетці вказано "сирний продукт", то це означає, що в ньому жири рослинного походження – простий метод здешевлення.

Також обирайте перевірених виробників і постачальників, які мають прозору довгострокову репутацію, які турбуються про своє імʼя. І завжди ставте запитання чизмонгеру, тобто продавцю сиру за вітриною, – радить вона.

Коли ви вже придбали сир – в легко можете перевірити його якість самостійно.

Порція насолоди / Фото Freepik



Навіть якщо неякісний сир вже потрапив до кошика, його можна перевірити самостійно.

Добрий сир не має різкого запаху аміаку – це ознака порушення умов зберігання або протермінованості. Зовнішній вигляд теж говорить багато: не повинно бути сторонньої плісняви, тріщин чи підсохлих країв. Смак — це ще один маркер: якісний сир не буде гірчити чи залишати неприємний посмак.

Які ще продукти можна легко перевірити на свіжість?