Это проще, чем кажется: как проверить качество сыра – советы от эксперта мирового уровня
- Эксперт Оксана Чернова советует обращать внимание на этикетку и выбирать проверенных производителей сыра.
- Качество сыра можно проверить самостоятельно даже после покупки.
Сыр – это продукт, от которого всегда ожидают только самого высокого качества. Однако не всем удается выбрать совершенный и качественный продукт.
Выбрать качественный сыр помогут несколько простых, но всегда действенных секретов. 24 Канал советует взять на вооружение советы международного сырного эксперта Оксаны Черновой, основательницы ProСheese Awards – фестиваля сырного искусства и национального конкурса сыра и чизмонгеров, который состоится в Киеве 27 – 28 сентября.
На что следует обращать внимание при выборе сыра, чтобы не наткнуться на некачественный продукт?
По словам Оксаны Черновой, волшебной пилюли здесь нет, но в каждой категории сыров есть свои правила. Например, если на этикетке указано "сырный продукт", то это означает, что в нем жиры растительного происхождения – простой метод удешевления.
Также выбирайте проверенных производителей и поставщиков, которые имеют прозрачную долгосрочную репутацию, которые беспокоятся о своем имени. И всегда задавайте вопросы чизмонгеру, то есть продавцу сыра за витриной, – советует она.
Когда вы уже приобрели сыр – в легко можете проверить его качество самостоятельно.
Порция наслаждения / Фото Freepik
Даже если некачественный сыр уже попал в корзину, его можно проверить самостоятельно.
- Хороший сыр не имеет резкого запаха аммиака – это признак нарушения условий хранения или просроченности.
- Внешний вид тоже говорит многое: не должно быть посторонней плесени, трещин или подсохших краев.
- Вкус - это еще один маркер: качественный сыр не будет горчить или оставлять неприятный привкус.
Какие еще продукты можно легко проверить на свежесть?
- Если вы любите рыбу, то узнать все о ее свежести вы можете просто в магазине.
- Свежую рыбу можно определить по выпуклым, блестящими глазами, ярко-красными жабрами, плотной текстурой тела и целостным хвостом.