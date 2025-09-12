Сыр – это продукт, от которого всегда ожидают только самого высокого качества. Однако не всем удается выбрать совершенный и качественный продукт.

Выбрать качественный сыр помогут несколько простых, но всегда действенных секретов. 24 Канал советует взять на вооружение советы международного сырного эксперта Оксаны Черновой, основательницы ProСheese Awards – фестиваля сырного искусства и национального конкурса сыра и чизмонгеров, который состоится в Киеве 27 – 28 сентября.

На что следует обращать внимание при выборе сыра, чтобы не наткнуться на некачественный продукт?

По словам Оксаны Черновой, волшебной пилюли здесь нет, но в каждой категории сыров есть свои правила. Например, если на этикетке указано "сырный продукт", то это означает, что в нем жиры растительного происхождения – простой метод удешевления.

Также выбирайте проверенных производителей и поставщиков, которые имеют прозрачную долгосрочную репутацию, которые беспокоятся о своем имени. И всегда задавайте вопросы чизмонгеру, то есть продавцу сыра за витриной, – советует она.

Когда вы уже приобрели сыр – в легко можете проверить его качество самостоятельно.

Порция наслаждения / Фото Freepik



Даже если некачественный сыр уже попал в корзину, его можно проверить самостоятельно.

Хороший сыр не имеет резкого запаха аммиака – это признак нарушения условий хранения или просроченности. Внешний вид тоже говорит многое: не должно быть посторонней плесени, трещин или подсохших краев. Вкус - это еще один маркер: качественный сыр не будет горчить или оставлять неприятный привкус.

