Млинці "Три склянки" від суперфіналістки "МастерШеф": такими смачними ви їх ще не їли

Млинці – це ідеальна опція для смачного початку дня, особливо у вихідні. Додаємо до них згущене молоко або варення – і задоволенню просто не буде меж.

Кожна господиня має свій рецепт млинців, однак ніколи не варто закриватися від експериментів. Наприклад, млинці "Три склянки" від суперфіналістки шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко точно заслуговують на вашу увагу. Читайте також Картопляне пюре буде кремовим навіть наступного дня: ключовий інгредієнт – не молоко Як зробити млинці "Три склянки"? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– по склянці борошна, молока та окропу;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки олії;

– 4 столові ложки цукру;

– 1/4 чайної ложки солі. Готуємо млинці за найпростішим рецептом: відео Приготування: Збийте яйця з цукром і сіллю. Поступово всипайте просіяне борошно, чергуючи його з молоком, постійно перемішуйте вінчиком, щоб маса була без грудочок. Влийте окріп і додайте олію. Тісто має вийти досить рідким – так і потрібно. Добре розігрійте суху сковорідку, наливайте тісто тонким шаром і випікайте млинці до рум’яної скоринки з обох боків. Чому млинці краще готувати на окропі? Завдяки окропу борошно "заварюється". Клейковина набухає – і такі млинці просто нереально порвати, розповідає Pysznosci. А ще ви зекономите чимало часу. Млинці на окропі треба випікати дуже швидко – саме те, що треба для заклопотаних господинь. Що варто спробувати? Меренга з мандаринами – це порція неймовірної насолоди, яку вам варто відчути.

