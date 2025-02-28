28 лютого, 06:06
День варто почати зі смаком: як приготувати сирний омлет
Сніданок має бути простим, смачним і поживним. Сирний омлет ідеально підійде для швидкого початку дня. Він ніжний, ароматний і готується за лічені хвилини.
Навчіться готувати ідеальний омлет і ви ніколи не залишитеся голодним! Цей простий рецепт легко освоїти, а ще він смачний з будь-якою начинкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Love and lemons.
Цікаво Дешево та швидко: картопляні бельгійські вафлі, які смакуватимуть зі всіма додатками
Рецепт сирного омлету
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 50 грамів твердого сиру;
– 50 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– сіль – до смаку;
– чорний перець – за бажанням.
Приготування:
- Збийте яйця з молоком у глибокій мисці. Додайте сіль і перець. Натріть сир на тертці та всипте в яєчну суміш.
- Розігрійте сковороду з вершковим маслом на середньому вогні. Вилийте масу на сковороду.
- Готуйте на слабкому вогні, поки омлет не схопиться.
- Акуратно складіть омлет навпіл.
- Потримайте ще хвилину, щоб сир всередині розплавився.
- Подавайте гарячим.
Це така смакота: як приготувати ідеальну фокачу.