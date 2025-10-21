Бути професійним кухарем – справа не найпростіша. А коли вирушаєш в експедицію з полярниками, то й пригод стає куди більше.

Працювати кухарем на станції Вернадського може бути цікаво, але потрібно бути готовим до деяких викликів, які супроводжуватимуть буденність. Як це – працювати полярним кухарем, розповідає 24 Канал з посиланням на фейсбук Національного антарктичного наукового центру.

Яке життя у кухаря на станції "Вернадського"?

Отримати цю роботу можуть лише професіонали, адже потрібно не лише готувати, а й планувати меню і раціон. Працювати потрібно кожного дня, окрім неділі, але є можливість довше поспати – члени команди готують собі сніданок самостійно.

На обід кухар повинен подати суп, основну страву, гарнір, салат, узвар, на вечерю – те ж, але без супу.

Антарктида – це заповідник, тому готувати місцевих тварин не можна / Фото AntarcticCenter

Полярники можуть поласувати морозивом, а ще на станції чимало шоколаду. На Дні народження кухар випікає торт, і зрідка тішить команду піцою, бургерами та іншими улюбленими стравами.

Фрукти, овочі та зелень привозять раз на рік, тому зазвичай все зберігається у замороженому або консервованому вигляді.

Що стосується перекусів, то для команди є декілька холодильників з їжею, яку не з'їдають одразу, та інші продукти, тож кожен може пости у зручний для себе час.

Уся техніка на станції "Вернадського" працює від дизель-генератора, тож умови роботи такі ж, як на звичайній кухні. Однак є нюанси через зберігання продуктів: наприклад, жовтки після розморожування стають дуже густими, тому збивати їх доводиться довше.

Яка заготовка була б корисною полярникам?