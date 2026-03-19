3 інгредієнти, які псують борщ: страву доведеться вилити

Борщ важко уявити без м’яса, овочів, грибів і спецій, але саме з приправами найчастіше виникає проблема. Варто лише трохи перебільшити – і знайомий смак страви змінюється не в кращий бік.

Достатньо буквально трішки "перестаратися", і борщ втрачає аромат, стає різким або неприродно гірким, пише Gazeta. Також варто бути обережними зі спеціями, які можуть перетягнути всі акценти на себе.

Що не варто додавати у борщ?

Лавровий лист вважають однією з тих спецій, із якими легко перестаратися. Його виразний аромат швидко починає домінувати і може повністю змінити смак страви. Найкраще використовувати цілі листки, а не порошок, щоб легше контролювати кількість.

Є ще одне правило – лавровий лист не варто залишати в борщі надовго. Через 10 – 15 хвилин після додавання його краще вийняти, інакше страва може набути гіркоти. Особливо це помітно в борщі на курячому бульйоні, де ніжний смак м’яса легко приглушується. У стравах для дітей кулінари часто радять узагалі обходитися без цієї спеції.

Кориця й гвоздика здатні надати борщу зовсім іншого звучання, яке далеко не всім до смаку. Якщо додати їх необережно, страва стає занадто різкою, а кислинка від томатів відчувається ще сильніше.

Ще один інгредієнт, із яким потрібно бути вкрай уважними, – оцет. Його надлишок легко руйнує природний баланс смаку. Якщо хочеться легкої кислинки, краще використати лимонний сік або томати, подрібнені до однорідної маси.

Що допомагає зберегти насичений колір борщу?

Томатна паста не лише додає страві характерного смаку, а й допомагає підтримати яскравий червоний відтінок, пише РБК-Україна. У ній містяться природні кислоти, які зберігають колір буряка. Її додають або безпосередньо в каструлю, або під час приготування засмажки.

Схожий ефект дають і помідори. Завдяки природним барвникам і кислоті вони також підтримують насичений колір страви. Для борщу добре підходять консервовані або квашені помідори – навіть розсіл може позитивно вплинути на відтінок. Їх додають по-різному: нарізають і обсмажують разом з овочами, перемелюють до стану пасти або відразу вводять у борщ.

Щоб борщ не втрачав кольору, важливо правильно поводитися і з буряком. Якщо його переварити, частина пігменту зникає. Саме тому буряк часто радять попередньо запекти – так він краще зберігає і колір, і смак. Обережність потрібна й під час додавання води. Надто велика кількість рідини знижує концентрацію природних барвників, і борщ стає блідішим.

