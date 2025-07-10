Конкурент борщу: як приготувати капусняк за давнім рецептом
- Капусняк – традиційний український суп з кислими нотками.
- Основні інгредієнти: квашена капуста, свинячі та копчені ребра, цибуля, морква, петрушка, сметана, картопля і спеції.
Капусняк – це суп, який добре знайомий українцям. Характерні кислі нотки є його "родзинкою", за яку всі так люблять страву.
Якщо вже бракує ідей для смачного обіду або вечері, то варто завжди повертатися до чогось традиційного та автентичного. Капусняк – це той варіант, з яким ви ніколи не помилитеся. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом учасниці "МастерШеф" Мирослави Пекарюк, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
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Рецепт капусняку
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 500 грамів квашеної капусти;
– 600 грамів свинячих ребер;
– 200 грамів копчених ребер;
– 2 цибулини;
– 1 морквина;
– корінь петрушки (сушений або свіжий), чорний перець горошком, лавровий лист;
– сметана 20%;
– петрушка, кріп;
– сіль;
– перець;
– 5 картоплин.
Приготування:
Свинячі ребра нарізаємо на порційні шматки й кладемо у велику каструлю.
Додаємо цілу очищену цибулину, кілька лаврових листків, перець горошком і корінь петрушки. Заливаємо все холодною водою, накриваємо кришкою та варимо на слабкому вогні.
Паралельно відварюємо картоплю у шкірці.
Моркву натираємо, другу цибулину дрібно шаткуємо, а копчені ребра ріжемо невеликими шматками.
На сковороді обсмажуємо копченості до золотистої скоринки, додаємо подрібнену цибулю, потім – моркву, сіль, перець і квашену капусту.
Тушкуємо все разом, вливаємо трохи бульйону з ребер і продовжуємо готувати до м’якості капусти.
Готовий бульйон солимо, проціджуємо, перекладаємо туди тушковану капусту та варене м’ясо. Варимо до повної готовності капусти.
Окремо відділяємо м’ясо від кісток, додаємо його назад у каструлю. Наприкінці додаємо сметану, очищену варену картоплю та свіжу зелень. Подаємо гарячим.
Смачного!
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