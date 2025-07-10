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10 липня, 23:23
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Конкурент борщу: як приготувати капусняк за давнім рецептом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Капусняк – традиційний український суп з кислими нотками.
  • Основні інгредієнти: квашена капуста, свинячі та копчені ребра, цибуля, морква, петрушка, сметана, картопля і спеції.

Капусняк – це суп, який добре знайомий українцям. Характерні кислі нотки є його "родзинкою", за яку всі так люблять страву.

Якщо вже бракує ідей для смачного обіду або вечері, то варто завжди повертатися до чогось традиційного та автентичного. Капусняк – це той варіант, з яким ви ніколи не помилитеся. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом учасниці "МастерШеф" Мирослави Пекарюк, яким вона поділилася у своєму інстаграмі

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Рецепт капусняку 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Інгредієнти
– 500 грамів квашеної капусти;
– 600 грамів свинячих ребер;
– 200 грамів копчених ребер;
– 2 цибулини;
– 1 морквина;
– корінь петрушки (сушений або свіжий), чорний перець горошком, лавровий лист;
– сметана 20%;
– петрушка, кріп;
– сіль;
– перець;
– 5 картоплин.

Приготування

  1. Свинячі ребра нарізаємо на порційні шматки й кладемо у велику каструлю.

  2. Додаємо цілу очищену цибулину, кілька лаврових листків, перець горошком і корінь петрушки. Заливаємо все холодною водою, накриваємо кришкою та варимо на слабкому вогні.

  3. Паралельно відварюємо картоплю у шкірці.

  4. Моркву натираємо, другу цибулину дрібно шаткуємо, а копчені ребра ріжемо невеликими шматками.

  5. На сковороді обсмажуємо копченості до золотистої скоринки, додаємо подрібнену цибулю, потім – моркву, сіль, перець і квашену капусту.

  6. Тушкуємо все разом, вливаємо трохи бульйону з ребер і продовжуємо готувати до м’якості капусти.

  7. Готовий бульйон солимо, проціджуємо, перекладаємо туди тушковану капусту та варене м’ясо. Варимо до повної готовності капусти.

  8. Окремо відділяємо м’ясо від кісток, додаємо його назад у каструлю. Наприкінці додаємо сметану, очищену варену картоплю та свіжу зелень. Подаємо гарячим.

Смачного!

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