Частина спадщини України: автентичний рецепт легендарної каші "Зозуля"

Українська кухня має ціле розмаїття страв, якими варто пишатися на весь світ. Каша "Зозуля" – зірка Вінничини, яку повинен спробувати кожен.

Цій легендарній страві вже понад 100 років, однак ніхто не наважиться сказати, що вона втратила актуальність. Подайте її з улюбленим мʼясом – і ваші рідні будуть в захваті, розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне.Вінниця".

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Як приготувати кашу "Зозуля"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів пшона;

– 330 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 65 грамів цукру;

– щіпка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 45 грамів маку;

– 80 грамів масла.

Приготування:

Пшоно заливаємо окропом у великій каструлі. Відставляємо на 15 хвилин. Окремо заливаємо мак. Пшоно промиваємо, мак – проціджуємо. Розкладаємо кашу в горщики, заливаємо молоком та ретельно перемішуємо. Запікаємо кашу 20 хвилин при 190 градусах. Яйця збиваємо з сіллю, цукром, та ванільним цукром. Вливаємо до каші яєчну масу, половину масла та мак, добре перемішуємо. Запікаємо ще 10 – 15 хвилин, решту масла додаємо до готової каші.

Смачного!

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