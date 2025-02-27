Це робить кожен з нас: чому суп категорично не можна розігрівати у мікрохвильовці

Розігрівання супу в мікрохвильовій печі може здатися швидким і зручним варіантом. Однак такий спосіб може не тільки погіршити смак страви, але й створити потенційну небезпеку для здоров'я.

Чому не варто розігрівати суп у мікрохвильовці, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Сусідка". Спойлер: цьому є наукове пояснення.

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Чому суп не можна розігрівати у мікрохвильовці

Вчені стверджують, що мікрохвилі можуть спричиняти нерівномірне нагрівання, що призводить до "мертвих зон", де температура не досягає рівня, достатнього для знищення бактерій. Ці зони можуть сприяти швидкому розмноженню мікроорганізмів, тим самим підвищуючи ризик захворювань харчового походження.

Також дослідження підкреслюють іншу проблему – структурна цілісність бульйону порушується під час нагрівання в мікрохвильовці. Хаотична взаємодія мікрохвильових хвиль з молекулами води порушує зв'язки між компонентами супу, що призводить до погіршення смакового профілю. В результаті бульйон може вийти каламутним і менш привабливим на смак.

Крім того, попереджають про потенційну небезпеку, пов'язану з пластиковими контейнерами, які зазвичай використовуються для розігрівання їжі. Навіть контейнери, позначені як BPA-free, можуть становити ризик. Під впливом високих температур і в поєднанні з жирною їжею ці пластики можуть виділяти токсичні сполуки, які забруднюють їжу.

Як правильно розігрівати суп

Експерти рекомендують розігрівати суп в каструлі на плиті або за допомогою пароварки. Щоб забезпечити рівномірний розподіл температури по рідині, слід періодично помішувати суп під час розігріву.



Суп найкраще розігрівати у каструлі на плиті / Фото Unsplash

Потрібно і правильно зберігати суп після приготування. Щоб запобігти розмноженню шкідливих бактерій, бажано охолодити суп, переклавши його в невеликі місткості та поставивши на баню з крижаною водою. Цей метод ефективно допомагає уникнути небезпечного температурного діапазону, де розмножуються бактерії.

Також слід уникати зберігання супу в холодильнику понад 3 доби, незалежно від його зовнішньої свіжості.

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