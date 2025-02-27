Почему не стоит разогревать суп в микроволновке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Соседка. Спойлер: этому есть научное объяснение.

Читайте также Зачем смазывать терку маслом: наконец этот секрет раскрыт

Почему суп нельзя разогревать в микроволновке

Ученые утверждают, что микроволны могут вызывать неравномерный нагрев, что приводит к "мертвым зонам", где температура не достигает уровня, достаточного для уничтожения бактерий. Эти зоны могут способствовать быстрому размножению микроорганизмов, тем самым повышая риск заболеваний пищевого происхождения.

Также исследования подчеркивают другую проблему – структурная целостность бульона нарушается при нагревании в микроволновке. Хаотическое взаимодействие микроволновых волн с молекулами воды нарушает связи между компонентами супа, что приводит к ухудшению вкусового профиля. В результате бульон может получиться мутным и менее привлекательным по вкусу.

Кроме того, предупреждают о потенциальной опасности, связанной с пластиковыми контейнерами, которые обычно используются для разогрева пищи. Даже контейнеры, обозначены как BPA-free, могут представлять риск. Под влиянием высоких температур и в сочетании с жирной пищей эти пластики могут выделять токсичные соединения, загрязняющих пищу.

Как правильно разогревать суп

Эксперты рекомендуют разогревать суп в кастрюле на плите или с помощью пароварки. Чтобы обеспечить равномерное распределение температуры по жидкости, следует периодически помешивать суп во время разогрева.



Суп лучше разогревать в кастрюле на плите / Фото Unsplash

Нужно и правильно хранить суп после приготовления. Чтобы предотвратить размножение вредных бактерий, желательно охладить суп, переложив его в небольшие емкости и поставив на баню с ледяной водой. Этот метод эффективно помогает избежать опасного температурного диапазона, где размножаются бактерии.

Также следует избегать хранения супа в холодильнике более 3 суток, независимо от его внешней свежести.

А вы знаете: как за считанные секунды порезать яйца на салат.